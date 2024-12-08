«Бурить, детка, бурить!» Трамп назвал главный приоритет будущей политики США
Трамп заявил, что сделает добычу нефти основным приоритетом в США
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после инаугурации намерен обозначить одним из важнейших приоритетов добычу нефти, что должно значительно пополнить американский бюджет. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — уверенно ответил Трамп на вопрос журналиста о направлениях работы своей будущей администрации.
В этом же интервью Трамп заявил, что США останутся в составе НАТО, если остальные страны-участницы альянса будут исправно выплачивать членские взносы. Ранее он неоднократно критиковал руководство военно-политического блока и грозил вывести Штаты из него.
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