«Бурить, детка, бурить!» Трамп назвал главный приоритет будущей политики США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что после инаугурации намерен обозначить одним из важнейших приоритетов добычу нефти, что должно значительно пополнить американский бюджет. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — уверенно ответил Трамп на вопрос журналиста о направлениях работы своей будущей администрации.