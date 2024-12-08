Российский военный медик «заработал» 12 млн рублей на вживлении осколков снарядов

В России следствие завело уголовное дело против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов, чтобы получить полагающиеся «по ранению» выплаты. Мошенническую схему покрывали два должностных лица. Фигуранты смогли обмануть государство на сумму, превышающую 12 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — пояснил он.