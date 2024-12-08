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8 декабря, 18:29

В Краснодаре 4 школьниц госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

В Краснодаре четверо девушек-подростков попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Предварительно установлено, что девушки-подростки в возрасте от 14 до 16 лет, три из которых обучаются в одной школе, отравились неизвестным веществом. В настоящее время все находятся в больнице, в сознании, жизни ничего не угрожает», — указано в публикации.

Прокуратура проведёт оценку действий школ, где учатся девушки, а также органов системы профилактики. Все подростки из благополучных семей и не состояли на полицейском учёте.

Инцидент также прокомментировали в краснодарской полиции. По их информации, все пострадавшие в тяжёлом состоянии, одна без сознания. Правоохранители добавили, что незадолго до отравления все девушки находились в одной компании. По версии полиции, двоим пострадавшим по 14 лет, двум другим — по 15.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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