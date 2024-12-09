Всероссийский проект «ТопБЛОГ» определил самых перспективных социальных блогеров страны

В Москве объявили победителей четвёртого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется с 2020 года в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Победителями стали 36 участников из 23 регионов России.

Первый в стране образовательный проект для блогеров за четыре года объединил свыше 220 тысяч человек. Участники получили возможности прохождения образовательной программы от лидеров медиа, обмена опытом и реализации совместных творческих проектов с единомышленниками, участия в масштабных событиях и блог-турах по регионам РФ.

Главным событием четвёртого сезона стал масштабный Медиафорум в Москве, который собрал авторов и создателей контента, лучше всего проявивших себя в проекте «ТопБЛОГ» в текущем году. Для блогеров организовали масштабную деловую, образовательную, культурную и экскурсионную программы. Церемония закрытия финала проекта состоялась в Национальном центре «Россия».

«Проект «ТопБЛОГ», запущенный президентской платформой «Россия – страна возможностей» в 2020 году, помогает профессионально развиваться перспективным авторам, укрепляющим традиционные российские ценности и создающим полезный и социально ориентированный контент. Люди, сидящие в этом зале, связаны глобальной идеей – развивать блогинг в России и вдохновлять общество, помогать формировать осознанное и отзывчивое будущее для жителей нашей страны. Уверен, что впереди у вас много новых, ярких, мощных открытий и достижений и миллионы преданных подписчиков. Желаю большой семье «ТопБЛОГ» вдохновения и дальнейшего развития!», — поприветствовал авторов контента начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Кульминацией мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей четвёртого сезона. Это – 36 перспективных блогеров из 23 регионов, которые создают социально значимый контент, синхронизированный с повесткой современной России. В рамках конкурса они выполнили медиакейсы по 12 тематическим спецноминациям, каждую из которых представила крупная организация-партнёр. Еще 13 человек были отмечены специальными призами.

Вместе со статусом победителя первого в России образовательного проекта для блогеров, участники получили от партнёров новые карьерные возможности и призовой фонд свыше 15 миллионов рублей. В числе возможностей продюсирование блогов до 1 миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, поездка с посещением площадки сооружения АЭС «Аккую» в Турции, онлайн-курсы с целью повышения квалификации, имиджевая продукция, собственные рубрики на медиа-площадках и крупных печатных изданиях и другое.

Блогеров поздравили известные артисты, среди которых ST, MIRAVI, MIA BOYKA, Андрей Гризли, Стас Море, Антон Токарев, Паша Руденко.