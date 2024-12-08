В Кисловодске неизвестный сообщил о бомбе в ТЦ и потребовал выкуп

В Кисловодске Ставропольского края неизвестный сообщил о бомбе в торговом центре (ТЦ) «Сити-центр» и потребовал выкуп в течение. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

«В дежурную часть поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о наличии взрывчатых веществ и взрывных устройств в торговом центре «Сити-центр», расположенном по проспекту Победы, 6», — говорится в сообщении Моисеева в телеграм-канале, опубликованном в 20:58 по московскому времени.

Градоначальник добавил, что неизвестный потребовал выкуп в течение часа. На месте работают оперативные службы, в том числе кинологи с собаками.