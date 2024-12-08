Посольство США на Украине предупредило граждан о возросшей угрозе

Посольство Штатов на Украине предупредило американских граждан о возросшей угрозе. Об этом говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии.

«В связи с возросшими угрозами <...> посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность. Все граждане США должны следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках», — сказано в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что предупреждение касается всех регионов Украины. Никакой конкретной информации в американском посольстве не сообщили.