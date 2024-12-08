Посольство США на Украине предупредило граждан о возросшей угрозе
Посольство Штатов на Украине предупредило американских граждан о возросшей угрозе. Об этом говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии.
«В связи с возросшими угрозами <...> посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность. Все граждане США должны следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках», — сказано в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что предупреждение касается всех регионов Украины. Никакой конкретной информации в американском посольстве не сообщили.
Похожие опасения американское посольство высказывало 20 ноября, когда в Киеве раздалась серия взрывов. В тот дипмиссия Штатов приостановила работу, объяснив это «соображениями предосторожности». Их примеру последовали посольства Испании, Италии и Греции. На следующий день Россия нанесла удар «Орешником» по военному объекту в Днепропетровске.
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