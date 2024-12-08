ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вернулся на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл дома вничью со столичным «Локомотивом» и вышел на первое место в Российской премьер-лиге. Последний матч перед зимней паузой состоялся в рамках 18-го тура РПЛ.

В активе у подопечных Мурада Мусаева 39 очков. У «Зенита» столько же, но клуб из Петербурга идёт вторым, так как проиграл в личной встрече. Далее располагаются «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31). Внизу таблицы находятся «Химки» (16), «Факел» (14), «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).

В других матчах воскресенья «Динамо» дома разгромило «Химки» 4:1, ЦСКА на выезде обыграл «Факел» 1:0, а «Ахмат» в битве аутсайдеров на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» 1:0.