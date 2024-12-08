Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 19:10

ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вернулся на первое место в РПЛ

Защитник «Краснодара» Диего Коста. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Защитник «Краснодара» Диего Коста. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл дома вничью со столичным «Локомотивом» и вышел на первое место в Российской премьер-лиге. Последний матч перед зимней паузой состоялся в рамках 18-го тура РПЛ.

В активе у подопечных Мурада Мусаева 39 очков. У «Зенита» столько же, но клуб из Петербурга идёт вторым, так как проиграл в личной встрече. Далее располагаются «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31). Внизу таблицы находятся «Химки» (16), «Факел» (14), «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).

В других матчах воскресенья «Динамо» дома разгромило «Химки» 4:1, ЦСКА на выезде обыграл «Факел» 1:0, а «Ахмат» в битве аутсайдеров на своём поле оказался сильнее «Оренбурга» 1:0.

У бывшего тренера сборной России по футболу нашли злокачественную опухоль
У бывшего тренера сборной России по футболу нашли злокачественную опухоль

Напомним, накануне «Зенит» проиграл дома «Акрону». В составе тольяттинцев гол забил бывший игрок сине-бело-голубых Артём Дзюба.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar