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Регион
8 декабря, 19:37

Эрдоган заявил, что только он и Путин остались мировыми лидерами с большим опытом

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мире остались только два опытных лидера — он и глава России Владимир Путин.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Газиантеп.

По словам турецкого лидера, он хочет, чтобы его диалог с Путиным и выстраивание политики продолжались.

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Ранее Эрдоган заявил, что хочет верить риторике избранного президента США Дональда Трампа по прекращению конфликтов. Турецкий лидер рассчитывает, что в итоге весь мир сможет стать свидетелем того, как проблемы в ближневосточном регионе решаются одна за другой.

Артур Лапсаков
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