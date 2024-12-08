Эрдоган заявил, что только он и Путин остались мировыми лидерами с большим опытом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в мире остались только два опытных лидера — он и глава России Владимир Путин.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — сказал Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Газиантеп.

По словам турецкого лидера, он хочет, чтобы его диалог с Путиным и выстраивание политики продолжались.