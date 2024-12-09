Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
8 декабря, 21:37

«Это будет жёстко»: В Белоруссии заявили о готовности пресечь агрессию извне

Минск пообещал жёстко ответить на любые акты агрессии извне

Генерал-майор Валерий Ревенко, отвечающий за международное военное сотрудничество при Министерстве обороны Белоруссии, выступил с предупреждением в преддверии предстоящих выборов. Он заявил, что незаконные вооружённые группы, сформированные из уехавших белорусов при поддержке западных стран, столкнутся с жёстким противодействием со стороны государства. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Да, такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жёстко. Это будет жёстко», — заявил Ревенко.

По его словам, ситуация с угрозами меняется и часть этих рисков исходит от соседних государств, где активно создаются вооружённые формирования. В их состав входят бывшие граждане Белоруссии, покинувшие страну по разным причинам. Ревенко заверил, что страна готова дать жёсткий отпор любым попыткам дестабилизации.

Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию
Названо оружие, из-за которого Путин приказал перебросить «Орешник» в Белоруссию

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что взаимные российско-белорусские гарантии безопасности предполагают использование всех имеющихся в распоряжении сил, включая и ядерный арсенал РФ. Он пояснил, что при сегодняшнем положении дел подписание межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) вполне логично.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Артём Гапоненко
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