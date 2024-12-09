«Это будет жёстко»: В Белоруссии заявили о готовности пресечь агрессию извне

Генерал-майор Валерий Ревенко, отвечающий за международное военное сотрудничество при Министерстве обороны Белоруссии, выступил с предупреждением в преддверии предстоящих выборов. Он заявил, что незаконные вооружённые группы, сформированные из уехавших белорусов при поддержке западных стран, столкнутся с жёстким противодействием со стороны государства. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Да, такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жёстко. Это будет жёстко», — заявил Ревенко.

По его словам, ситуация с угрозами меняется и часть этих рисков исходит от соседних государств, где активно создаются вооружённые формирования. В их состав входят бывшие граждане Белоруссии, покинувшие страну по разным причинам. Ревенко заверил, что страна готова дать жёсткий отпор любым попыткам дестабилизации.