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9 декабря, 00:29

В Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником

В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Горловскую епархию.

Протоиерей Василий Туренко, настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец», подвергся нападению БПЛА во время доставки гуманитарной помощи. Удар беспилотника пришёлся на правую сторону автомобиля.

«К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе», — рассказали в епархии.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Горловке вражеский БПЛА атаковал автобус №8. В результате пострадало четыре пассажира. Водитель сразу же доставил всех пострадавших в больницу. Всем людям оказали необходимую медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Артём Гапоненко
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