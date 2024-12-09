В Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником

В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Горловскую епархию.

Протоиерей Василий Туренко, настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец», подвергся нападению БПЛА во время доставки гуманитарной помощи. Удар беспилотника пришёлся на правую сторону автомобиля.

«К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе», — рассказали в епархии.