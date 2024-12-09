В Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником
В Горловке дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился православный священник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Горловскую епархию.
Протоиерей Василий Туренко, настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец», подвергся нападению БПЛА во время доставки гуманитарной помощи. Удар беспилотника пришёлся на правую сторону автомобиля.
«К счастью, отец Василий не пострадал, но в ближайшее время теперь будет ездить на автобусе», — рассказали в епархии.
А ранее Life.ru сообщал, что в Горловке вражеский БПЛА атаковал автобус №8. В результате пострадало четыре пассажира. Водитель сразу же доставил всех пострадавших в больницу. Всем людям оказали необходимую медицинскую помощь.
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