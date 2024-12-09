Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлёте к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что подомовой обход будет проведён в светлое время суток.