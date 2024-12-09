Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлёте к Белгороду
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что подомовой обход будет проведён в светлое время суток.
Прошлой ночью над Россией было ликвидировано 46 украинских беспилотников. Самая массовая атака произошла в Белгородской области, где сбили 17 БПЛА.
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