Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
9 декабря, 00:42

Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлёте к Белгороду

Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал чиновник в телеграм-канале, уточнив, что подомовой обход будет проведён в светлое время суток.

ПВО России за сутки сбила 12 снарядов чешской РСЗО Vampire и 88 беспилотников
ПВО России за сутки сбила 12 снарядов чешской РСЗО Vampire и 88 беспилотников

Прошлой ночью над Россией было ликвидировано 46 украинских беспилотников. Самая массовая атака произошла в Белгородской области, где сбили 17 БПЛА.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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