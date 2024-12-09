Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 03:51

Сальдо назвал бесчеловечной агонией удары ВСУ по мирным жителям

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» осудил удары ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям, назвав их актами «бесчеловечной агонии».

Он отметил, что украинская армия бьёт по больницам, магазинам и рынкам, что создает впечатление, что ВСУ воюют не с российскими военными, а с мирными жителями.

«Она просто-напросто уничтожает мирное население. И всё делает для того, чтобы создать ситуацию, при которой люди будут бояться. Но люди всё равно не боятся», — заявил собеседник агентства.

Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне
Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне

Ранее в Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником. Протоиерей Василий Туренко, настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец», подвергся нападению БПЛА во время доставки гуманитарной помощи. Удар беспилотника пришёлся на правую сторону автомобиля. К счастью, отец Василий не пострадал.

Обложка ©

flickr / World Armies

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar