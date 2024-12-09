Сальдо назвал бесчеловечной агонией удары ВСУ по мирным жителям

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» осудил удары ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям, назвав их актами «бесчеловечной агонии».

Он отметил, что украинская армия бьёт по больницам, магазинам и рынкам, что создает впечатление, что ВСУ воюют не с российскими военными, а с мирными жителями.

«Она просто-напросто уничтожает мирное население. И всё делает для того, чтобы создать ситуацию, при которой люди будут бояться. Но люди всё равно не боятся», — заявил собеседник агентства.