В Ростовской области сбили три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Два дрона сбиты в районе Миллерово, ещё один — возле Каменска, уточнил чиновник.

«Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — написал Слюсарь в телеграм-канале.