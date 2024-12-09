Специальная военная операция (СВО)
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Регион
9 декабря, 03:24

В Ростовской области сбили три беспилотника

Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Два дрона сбиты в районе Миллерово, ещё один — возле Каменска, уточнил чиновник.

«Пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

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Напомним, прошлой ночью над Россией было ликвидировано 46 украинских беспилотников. В Ростовской области уничтожили семь летательных устройств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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