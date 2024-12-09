Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 беспилотников в трёх регионах России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи работали в трёх российских регионах, ликвидировав 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Ростовской области и ещё два дрона сбили в Астраханской области.