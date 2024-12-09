Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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Регион
9 декабря, 04:12

Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 беспилотников в трёх регионах России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи работали в трёх российских регионах, ликвидировав 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Ростовской области и ещё два дрона сбили в Астраханской области.

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов
Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 46 украинских дронов

Ранее о ликвидации дронов сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, два дрона сбиты в районе Миллерово, ещё один — возле Каменска. Пострадавших нет.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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