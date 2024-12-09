Россия выступила против милитаризации Юго-Восточной Азии за счёт расширения НАТО
Замглавы МИД Руденко: РФ против расширения НАТО на регион Юго-Восточной Азии
Россия решительно против расширения НАТО на регион Юго-Восточной Азии. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции клуба «Валдай» в Куала-Лумпуре.
«Мы не хотим видеть милитаризацию этого региона, не [хотим] также расширения НАТО в этой части планеты», — указал замминистра.
Также, со слов Руденко, действия России по кооперации с региональными партнёрами полностью «отвечают реалиям сегодняшнего дня». Азия, по его мнению, заслуживает конструктивного подхода, несущего стабильность и экономическое развитие в соответствии с целями шанхайской кооперации, АСЕАН и трёх лидирующих организаций Евразии.
А ранее Life.ru рассказывал о том, как официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила своё мнение по поводу высказывания главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который предложил осуществлять превентивные удары по России в случае конфликта. Дипломат рекомендовала НАТО ознакомиться с ядерной доктриной после его заявлений о нападениях на РФ.
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