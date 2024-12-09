Россия выступила против милитаризации Юго-Восточной Азии за счёт расширения НАТО

Россия решительно против расширения НАТО на регион Юго-Восточной Азии. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции клуба «Валдай» в Куала-Лумпуре.

«Мы не хотим видеть милитаризацию этого региона, не [хотим] также расширения НАТО в этой части планеты», — указал замминистра.

Также, со слов Руденко, действия России по кооперации с региональными партнёрами полностью «отвечают реалиям сегодняшнего дня». Азия, по его мнению, заслуживает конструктивного подхода, несущего стабильность и экономическое развитие в соответствии с целями шанхайской кооперации, АСЕАН и трёх лидирующих организаций Евразии.