Мощное землетрясение произошло у морской границы России и США
У морской границы РФ и США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла
В районе Алеутских островов на Аляске, через которые проходит морская граница между США и Россией, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).
Из материалов службы следует, что очаг находился на глубине 18 километров. Его местоположение определили в 113 километрах от города Адак на Аляске.
А ранее Life.ru сообщал, что подземные точки магнитудой 6,4 произошли в центральной части Японии. Угроза наводнения не объявлялась.
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