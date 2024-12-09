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9 декабря, 05:51

Мощное землетрясение произошло у морской границы России и США

У морской границы РФ и США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла

В районе Алеутских островов на Аляске, через которые проходит морская граница между США и Россией, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

Из материалов службы следует, что очаг находился на глубине 18 километров. Его местоположение определили в 113 километрах от города Адак на Аляске.

После мощного землетрясения в США объявлено предупреждение о цунами
После мощного землетрясения в США объявлено предупреждение о цунами

А ранее Life.ru сообщал, что подземные точки магнитудой 6,4 произошли в центральной части Японии. Угроза наводнения не объявлялась.

Обложка ©

hutterstock / FOTODOM

Мария Любицкая
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