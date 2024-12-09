Мощное землетрясение произошло у морской границы России и США

В районе Алеутских островов на Аляске, через которые проходит морская граница между США и Россией, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

Из материалов службы следует, что очаг находился на глубине 18 километров. Его местоположение определили в 113 километрах от города Адак на Аляске.