Индия ждёт миллиардной сделки с Россией по оборонной технике

Власти Индии хотят подписать договор о покупке у РФ улучшенной радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» на сумму более четырёх миллиардов долларов. Об этом рассказал индийский телеканал India Today.

В сообщении говорится, что Индия близка к заключению масштабной оборонной сделки с Москвой. Размер договора достигает четырёх миллиардов долларов. Переговоры между властями Нью-Дели и делегатами из АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» прошли в ускоренном режиме. Условия сделки обсуждались на высоком уровне. Предполагается, что около 60% всех составляющих систем будет произведено в Индии.

Локационная система серии «Воронеж» может обнаруживать баллистические ракеты и авиацию на расстоянии более шести тысяч километров. Подобные установки имеются лишь у нескольких мировых держав. Получив такую оборонную технику, Индия пополнит этот список.