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Регион
9 декабря, 05:56

Индия ждёт миллиардной сделки с Россией по оборонной технике

ТВ: Индия планирует подписать с РФ договор о покупке РЛС на сумму $4 миллиарда

Власти Индии хотят подписать договор о покупке у РФ улучшенной радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» на сумму более четырёх миллиардов долларов. Об этом рассказал индийский телеканал India Today.

В сообщении говорится, что Индия близка к заключению масштабной оборонной сделки с Москвой. Размер договора достигает четырёх миллиардов долларов. Переговоры между властями Нью-Дели и делегатами из АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» прошли в ускоренном режиме. Условия сделки обсуждались на высоком уровне. Предполагается, что около 60% всех составляющих систем будет произведено в Индии.

Локационная система серии «Воронеж» может обнаруживать баллистические ракеты и авиацию на расстоянии более шести тысяч километров. Подобные установки имеются лишь у нескольких мировых держав. Получив такую оборонную технику, Индия пополнит этот список.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Москва ожидает этой встречи.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Николай Рюмин
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