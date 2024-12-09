Россиянки стали дарить друг другу яйцеклетки и спровоцировали резкий рост цен на заморозку

Среди россиянок стало популярно дарить друг другу яйцеклетки. При этом спрос на заморозку резко вырос в два раза.

Как пишет SHOT, чаще остальных к тренду подключаются россиянки старше 35 лет. Примечательно, что в 80% случаев это одинокие женщины без детей, не желающие рожать от мужчины-донора. Как отмечают репродуктологи, при наличии желания заморозить и поделиться яйцеклеткой, осуществить это желательно до 35 лет из-за природного снижения их активности с возрастом.

Мировая статистика показывает, что 30% женщин возвращаются за яйцеклетками для беременности, ещё 30% вообще не возвращаются за ними и не рожают, а остальным удалось забеременеть и родить без замороженных яйцеклеток. Но в любом случае переживать не стоит, качество замороженных яйцеклеток не страдает, главное, не забывать платить за их хранение, иначе их просто утилизируют, если после предупреждения не будет внесена нужная сумма. Обычно женщины платят за хранение раз в год — от 6 до 18 тысяч.

А если вы не знаете, чем удивить свою бездетную подругу, можно не тратиться на Новый год и подарить ей свои яйцеклетки, став неанонимным донором. Многие уже активно этим пользуются. Но есть два ограничения: дарительница должна быть не старше 35 лет и быть абсолютно здорова. А вот ограничений по беременности нет, выносить ребёнка женщина может в любом возрасте, даже после 60 лет. (отсылка на пост про 62 года)