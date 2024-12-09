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9 декабря, 08:22

Стало известно, сколько в 2023 году заработала протеже Филиппа Киркорова

Певица Марго Овсянникова заработала 33,8 миллиона рублей в 2023 году

Марго Овсянниковой 29 лет. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mmmargaaret

Марго Овсянниковой 29 лет. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mmmargaaret

В этом году Марго Овсянникова, известная как бывшая участница телешоу «Дом-2» и протеже народного артиста России Филиппа Киркорова, продемонстрировала впечатляющие бизнес-результаты. Как сообщает портал «Страсти», она заработала 33,8 миллиона рублей благодаря трём компаниям, которыми руководит: ООО «АР Таргет», ООО «Мейн Стрит» и ООО «Мост Медиа Групп».

Наибольшую прибыль Овсянниковой принесла компания «Мост Медиа Групп», которая занимается PR-деятельностью. Доход составил 28 миллионов рублей, из которых 26 миллионов чистая прибыль. ООО «АР Таргет», специализирующаяся на разработке программного обеспечения, заработала 6,9 миллиона рублей. Девелоперская компания «Мейн Стрит» добавила к общему доходу 948 тысяч рублей.

Марго не только успешно управляет бизнесом, но и активно участвует в светской жизни, сопровождая Филиппа Киркорова на различных мероприятиях и красных дорожках. Их совместное творчество и тёплые отношения привлекают внимание публики и СМИ. Овсянникова не скрывает своих амбиций в музыкальной карьере, и Киркоров, похоже, поддерживает девушку в этом начинании, отмечая её талант.

Марго Овсянникова начала свой путь к успеху с участия в популярном реалити-шоу «Дом-2». После ухода из проекта она решила сосредоточиться на саморазвитии, активно изучала PR и основы предпринимательства. Вдохновившись успешными примерами других медиаперсон, Марго вложила усилия в создание собственного бизнеса.

Знакомство с Филиппом Киркоровым произошло несколько лет назад на одном из светских мероприятий, где Марго сразу привлекла внимание артиста своей харизмой и деловыми амбициями. Киркоров стал для неё не только наставником, но и другом. Артист помог ей освоиться в мире шоу-бизнесе. Такой успехи поддержка со стороны одного из самых известных артистов России дают основания полагать, что в будущем Марго Овсянникова сможет не только увеличить свои доходы, но и укрепить свои позиции в шоу-бизнесе.

Бывшая участница "Дома-2" Марго Овсянникова родила первенца
Бывшая участница "Дома-2" Марго Овсянникова родила первенца

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров выставил самый высокий ценник за номер в образе Деда Мороза. Его выступление в традиционном костюме с белой бородой обойдётся в 12 миллионов рублей.

Валентина Раппопорт
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