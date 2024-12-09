Нет вранью и алкоголю: Командир «Вагнера» раскрыл основные пункты своего кодекса

ЧВК «Вагнер» возник в 2014 году, когда 11 командиров подписали договор с Евгением Пригожиным. Документ лёг в основу будущего кодекса, по которому бойцы живут до сих пор, рассказал командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов с позывным Ратибор.

По его словам, со временем в кодексе появлялись новые пункты, однако первые оставались неизменными. Так, бойцам запрещалось врать и лукавить. Все вопросы должны были решаться коллективно. В ЧВК был установлен сухой закон. Руководство брало на себя обязательства подбирать и обучать людей, а также давало гарантии помощи раненым и семьям погибших.

«У нас были ампутанты, потерявшие конечности во время боев, и им выплачивалась пенсия. За этим очень строго следил руководитель. Но в последние года полтора это уже не происходит», — подчеркнул Ратибор в беседе с 360.ru.

Он также отметил, что ЧВК стала школой для раскрытия многих бойцов, которые продолжают следовать кодексу. По словам командира, уникальность каждого члена организации заключалась в том, что мог заменить любого своего товарища, был универсальным солдатом, овладевшим любыми видами вооружения и техники.