Наталья Сенчукова раскрыла подробности состояния Рыбина, болевшего раком кожи

На фестивале «Легенды Ретро FM 2024» певица Наталья Сенчукова поделилась подробностями борьбы с кожным раком, с которым столкнулись она и её муж Виктор Рыбин. В 2019 году во время романтической поездки в Италию супруги узнали о диагнозе — базальноклеточный рак. Хотя это неагрессивная форма онкологии, она требует постоянного контроля.

Наталья рассказала, что рак у Виктора проявился на коже носа, и шутит, что его нос «постоянно торчит», как и положено влюблённому человеку. Врачи прописали Рыбину специальную мазь, которая помогла ему справиться с заболеванием. «Полечился, нормально уже, всё прошло», — поделилась Сенчукова в беседе с NEWS.ru.

Однако Наталье не удалось так быстро победить болезнь. Полтора месяца назад ей сделали операцию на ноге, удалив небольшую базалиому. Рана до сих пор не зажила, но, к счастью, болезнь неагрессивна и не сильно портит жизнь. Виктор отметил, что важно следить за новыми высыпаниями на коже.

Диагноз стал шоком для обоих артистов. «Нас просто шокировали. Мы испугались. Всё-таки „рак кожи“ звучит страшно», — вспоминала Сенчукова. Врачи были удивлены, что новообразования появились сразу у обоих супругов. Однако Наталья отметила, что это не метастазирующий рак, и он излечим.

Супруги вместе прошли через лечение, что, по словам Натальи, ещё больше сблизило их. «Вместе получили это известие, вместе ходили лечиться. Это в любом случае всегда сближает», — рассказала она. Несмотря на испытания, они продолжают поддерживать друг друга, что помогает в борьбе с болезнью.