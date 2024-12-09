Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение о том, кто достоин звания лучших исполнителей 2024 года. В категории мужских вокалистов он выделил MACAN, известного под настоящим именем Андрей Косолапов. По его словам, рэпер обладает собственной аудиторией, что является важным показателем популярности в музыкальной индустрии.

«Из всех парней-вокалистов в этом году сложно выделить кого-то, кроме MACAN, особенно в рэперском жанре. Главное — не то, сколько говорят об артисте, а то, как его слушают. И у MACAN с этим всё в порядке», — отметил критик в интервью NEWS.ru.

Бабичев подчеркнул, что треки MACAN стабильно занимают высокие позиции в топах музыкальных платформ. Несмотря на личные предпочтения в музыке, продюсер признаёт, что вкусы аудитории играют ключевую роль в определении успеха артиста. «Мы должны считаться с теми, кто делает цифры и поднимает артиста на вершину», — добавил он.

В женской категории Бабичев выделил Полину Гагарину, которая, по его мнению, заслуживает звания лучшей певицы 2024 года. Артистка изменила музыкальный стиль, добавив в свои попсово-фолковые композиции элементы национальных традиций. В этом году Гагарина смогла собрать стадионный концерт, что свидетельствует о её растущей популярности и признании среди слушателей.

Так по мнению Бабичева, MACAN и Полина Гагарина — яркие представители современной российской сцены, которые своим творчеством и умением привлекать аудиторию заслуживают звания лучших исполнителей года.