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9 декабря, 09:06

Названы претенденты на звание лучших исполнителей 2024 года

Критик Бабичев: В 2024 году рэпер MACAN претендует на звание лучшего исполнителя

MACAN. Обложка © Telegram / macan_official1

MACAN. Обложка © Telegram / macan_official1

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение о том, кто достоин звания лучших исполнителей 2024 года. В категории мужских вокалистов он выделил MACAN, известного под настоящим именем Андрей Косолапов. По его словам, рэпер обладает собственной аудиторией, что является важным показателем популярности в музыкальной индустрии.

«Из всех парней-вокалистов в этом году сложно выделить кого-то, кроме MACAN, особенно в рэперском жанре. Главное — не то, сколько говорят об артисте, а то, как его слушают. И у MACAN с этим всё в порядке», — отметил критик в интервью NEWS.ru.

Бабичев подчеркнул, что треки MACAN стабильно занимают высокие позиции в топах музыкальных платформ. Несмотря на личные предпочтения в музыке, продюсер признаёт, что вкусы аудитории играют ключевую роль в определении успеха артиста. «Мы должны считаться с теми, кто делает цифры и поднимает артиста на вершину», — добавил он.

В женской категории Бабичев выделил Полину Гагарину, которая, по его мнению, заслуживает звания лучшей певицы 2024 года. Артистка изменила музыкальный стиль, добавив в свои попсово-фолковые композиции элементы национальных традиций. В этом году Гагарина смогла собрать стадионный концерт, что свидетельствует о её растущей популярности и признании среди слушателей.

Так по мнению Бабичева, MACAN и Полина Гагарина — яркие представители современной российской сцены, которые своим творчеством и умением привлекать аудиторию заслуживают звания лучших исполнителей года.

У рэпера Macan, чьё выступление стоит почти ₽8 млн, нашли долг перед налоговой
У рэпера Macan, чьё выступление стоит почти ₽8 млн, нашли долг перед налоговой

Ранее сообщалось, что рэпер MACAN стал артистом года по версии «VK Музыки». За этот год у него вышло шесть премьер, две совместные песни и сингл «За всех». Пресс-служба сервиса отмечает, что новинки музыканта набрали свыше 700 миллионов прослушиваний.

Валентина Раппопорт
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