Пять человек погибли при крушении военного вертолёта в Турции

Вертолёт турецкой армии потерпел крушение в центральной провинции Ыспарта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, ссылаясь на информацию от местных властей.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек. Подробности уточняются.