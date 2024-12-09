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Регион
9 декабря, 09:04

Пять человек погибли при крушении военного вертолёта в Турции

Фото © TRT Haber

Фото © TRT Haber

Вертолёт турецкой армии потерпел крушение в центральной провинции Ыспарта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, ссылаясь на информацию от местных властей.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек. Подробности уточняются.

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Минувшим летом трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Воздушное судно врезалось в плотину при заборе воды. Члены экипажа смогли выбраться и самостоятельно доплыть до берега.

Марина Фещенко
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