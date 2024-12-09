Пять человек погибли при крушении военного вертолёта в Турции
Фото © TRT Haber
Вертолёт турецкой армии потерпел крушение в центральной провинции Ыспарта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, ссылаясь на информацию от местных властей.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек. Подробности уточняются.
Минувшим летом трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Воздушное судно врезалось в плотину при заборе воды. Члены экипажа смогли выбраться и самостоятельно доплыть до берега.