«Работа выполнена»: Невестка Трампа захотела уйти с поста сопредседателя Нацкомитета республиканцев

Лара Трамп, невестка избранного президента США Дональда Трампа, планирует покинуть пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии. До этого в интервью СМИ она заявила, что хочет занять место в Сенате Конгресса от штата Флорида.

«Работа, ради которой я приходила, теперь выполнена, и я намерена официально выйти из состава [Нацкомитета] на нашем следующем заседании», — написала Лара в соцсети X.

По словам невестки Трампа, за время её сопредседательства в Нацкомитете республиканцам удалось «превзойти все рекорды по сбору средств». Она отметила, что комитет нанял «крупнейшую армию» адвокатов и наблюдателей за выборами, а также добился высокой явки миллионов американцев на выборы. Эти достижения, по мнению Лары Трамп, способствовали укреплению позиций республиканцев на политической арене.