«Работа выполнена»: Невестка Трампа захотела уйти с поста сопредседателя Нацкомитета республиканцев
Невестка Трампа Лара покинет пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев
Лара Трамп. Обложка © ТАСС / АР / Jose Luis Magana
Лара Трамп, невестка избранного президента США Дональда Трампа, планирует покинуть пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии. До этого в интервью СМИ она заявила, что хочет занять место в Сенате Конгресса от штата Флорида.
«Работа, ради которой я приходила, теперь выполнена, и я намерена официально выйти из состава [Нацкомитета] на нашем следующем заседании», — написала Лара в соцсети X.
По словам невестки Трампа, за время её сопредседательства в Нацкомитете республиканцам удалось «превзойти все рекорды по сбору средств». Она отметила, что комитет нанял «крупнейшую армию» адвокатов и наблюдателей за выборами, а также добился высокой явки миллионов американцев на выборы. Эти достижения, по мнению Лары Трамп, способствовали укреплению позиций республиканцев на политической арене.
Напомним, старший сын Трампа Эрик женат на Ларе Юнаска, бывшем телепродюсере, а теперь видной фигуре в республиканской политике. Пара обручилась в 2013 году после пяти лет совместной жизни. В настоящее время Лара является сопредседателем Нацкомитета Республиканской партии, эту должность она заняла в 2024 году.