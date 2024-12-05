В 2017 году экс-конгрессвумен Тулси Габбард , которую избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки, заявляла о планах американских политиков по свержению правительства России. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на служебную записку, оказавшуюся в его распоряжении.

«У Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство. Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать», — говорится в документе.