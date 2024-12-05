Соратница Трампа рассказала о желании США свергнуть правительство РФ в 2017 году
Экс-конгрессвумен Габбард: США в 2017 году хотели свергнуть правительство РФ
Тулси Габбард. Фото © Wikipedia / Gage Skidmore
В 2017 году экс-конгрессвумен Тулси Габбард , которую избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора Национальной разведки, заявляла о планах американских политиков по свержению правительства России. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на служебную записку, оказавшуюся в его распоряжении.
«У Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство. Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать», — говорится в документе.
Габбард также тогда сетовала на враждебность Вашингтона по отношению к российскому президенту Владимиру Путину и осуждала американские санкции. По её мнению, США исторически всегда хотели, чтобы РФ была бедной страной.
Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки Талси Габбард. По его словам, на протяжении более двух десятилетий она «боролась за США и свободы всех американцев». Габбард находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Она критиковала Байдена и предупреждала мир об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине. Болтон счёл, что избрание Габбард главой разведки США принесёт облегчение России. По его мнению, «терминатор в юбке» не справится с должностью руководителя разведывательной службы Штатов, поскольку у неё недостаточно квалификации.