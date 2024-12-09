Трамп осыпал комплиментами жену Байдена
Трамп: Жена Байдена была крайне милой во время беседы в Париже
Джилл Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Spike Johnson
Супруга уходящего американского президента Джо Байдена Джилл была крайне милой в беседе с избранным лидером США Дональдом Трампом. О встрече во вновь открытом после реставрации Соборе Парижской Богоматери в Париже рассказал республиканец в беседе с The New York Post.
«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — отметил Трамп.
Пока Трамп обменивается любезностями с Джилл, сам Байден распугивает детей у рождественской ёлки. Во время церемонии зажжения дерева очевидцы ужаснулись видом уходящего лидера. Они отметили, что он был похож на зомби или безумного учёного.