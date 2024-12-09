Дворник разбился насмерть, съехав на картонке с горки-убийцы в Коммунарке

Дворник разбился насмерть, скатившись со снежной горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об инциденте сообщает Mash.

Дворник в Коммунарке решил скатиться с горки на картонке и скончался. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, мужчина в возрасте 30 лет вместе с товарищем решил прокатиться с горки после работы. Во время он врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. От полученных травм бедолага скончался.