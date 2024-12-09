Дворник разбился насмерть, съехав на картонке с горки-убийцы в Коммунарке
Mash: Дворник разбился насмерть, скатившись с горки в Коммунарке
Дворник разбился насмерть, скатившись со снежной горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об инциденте сообщает Mash.
Дворник в Коммунарке решил скатиться с горки на картонке и скончался. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, мужчина в возрасте 30 лет вместе с товарищем решил прокатиться с горки после работы. Во время он врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. От полученных травм бедолага скончался.
Ранее Life.ru сообщал, как фитнес-тренер из Москвы вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Женщине стало плохо во время занятий, потому она потеряла равновесие.
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