Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:20

Дворник разбился насмерть, съехав на картонке с горки-убийцы в Коммунарке

Mash: Дворник разбился насмерть, скатившись с горки в Коммунарке

Дворник разбился насмерть, скатившись со снежной горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об инциденте сообщает Mash.

Дворник в Коммунарке решил скатиться с горки на картонке и скончался. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, мужчина в возрасте 30 лет вместе с товарищем решил прокатиться с горки после работы. Во время он врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. От полученных травм бедолага скончался.

Канадский турист погиб в Таиланде, ударившись головой о статую танцовщицы
Канадский турист погиб в Таиланде, ударившись головой о статую танцовщицы

Ранее Life.ru сообщал, как фитнес-тренер из Москвы вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Женщине стало плохо во время занятий, потому она потеряла равновесие.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar