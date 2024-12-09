Внучка Иосифа Кобзона Мишель вышла замуж за израильского бизнесмена

Мишель Рапопорт, 24-летняя внучка певца Иосифа Кобзона, вышла замуж. Спутником жизни девушки стал израильский предприниматель Бен Джордж. Свадьбу внучка Иосифа Кобзона решила провести в узком кругу близких людей. Молодожёны и их гости поделились лишь несколькими кадрами с торжества в социальных сетях.

На снимках Мишель красуется в белоснежном платье, подчёркивающем её элегантность. Девушка выбрала наряд с закрытыми плечами и многослойной юбкой. Волосы невесты были уложены в лёгкие волны, а завершали образ утончённые серьги. Было у невесты и второе платье специально для церемонии со шлейфом и фатой. Жених появился на свадьбе в классическом чёрном костюме.

О помолвке пара объявила в июле 2024 года, когда Мишель продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом. Известно, что избранник внучки Кобзона немного старше своей супруги — Бену 31 год. Мужчина управляет собственной компанией. Его фирма специализируется на дизайнерских изделиях из металла.

Легендарный советский и российский певец Иосиф Кобзон был трижды женат. Окончательно он нашёл своё счастье с Нелли Кобзон, с которой у него была особая связь.

Мишель Рапопорт — одна из семи внуков Иосифа Давыдовича. Её родители — дочь Иосифа Давыдовича Наталья и бизнесмен Юрий Раппопорт. Ещё в детстве у Мишель проявились таланты знаменитого дедушки, она стала заниматься пением и даже выступала вместе с Иосифом Давыдовичем на сцене. Однако позже девушка решила пойти по стопам отца и окончила юридический факультет — в 2022 году она получила диплом Оксфордского университета.