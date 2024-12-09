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9 декабря, 10:03

«Испытание»: Актриса Алиса Фрейндлих призналась, что потеряла слух после ковида

Алиса Фрейндлих. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Алиса Фрейндлих. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

8 декабря Алиса Фрейндлих отметила своё 90-летие. Звезда советского кинематографа, известная по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман» и «Жестокий романс», продолжает выходить на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем. После перенесённого ковида у актрисы возникли проблемы со слухом, что стало серьёзным испытанием для творческой карьеры.

В 2020 году, в разгар пандемии, Фрейндлих госпитализировали с поражением лёгких. Благодаря усилиям врачей, она быстро пошла на поправку, но болезнь оставила свои следы. «Природа меня не обидела, но сейчас я глухая», — сожалеет актриса, вспоминая о своём абсолютном музыкальном слухе в эфире шоу «Однажды» на телеканале НТВ.

Несмотря на физические трудности, Фрейндлих не теряет оптимизма и продолжает радовать зрителей. Но признаётся, что каждый выход на сцену становится всё более сложным, хотя энергетическая подпитка от публики не позволяет ей уйти на заслуженный отдых. «Неприлично в 90 лет заниматься лицедейством», — говорит она, но добавляет, что остановиться невероятно трудно.

Карьера Алисы Фрейндлих, начавшаяся в 1957 году после окончания Ленинградского театрального института, длится уже более 65 лет. Актриса с теплотой вспоминает своих коллег по советскому кино. Например, Михаила Боярского называет человеком, который до сих пор сохраняет в себе мальчишество и обладает невероятной музыкальностью. Однако о современных актёрах Фрейндлих отзывается менее лестно. Тем не менее, она верит, что российский кинематограф однажды вновь заиграет новыми красками.

Фрейндлих была трижды замужем и имеет 56-летнюю дочь Варвару от второго брака с актёром Игорем Владимировым. Сейчас актриса живёт в Комарово, ведя достаточно уединённый образ жизни.

Алиса Фрейндлих прервала молчание на 90-летие в фильме «Моей душе покоя нет»
Алиса Фрейндлих прервала молчание на 90-летие в фильме «Моей душе покоя нет»

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих наградой I степени «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале.

Валентина Раппопорт
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