Исследование: Неандертальцы и современные люди относятся к разным видам

Исследователи из Лондонского Музея естественной истории и Института философии выступили с новой концепцией классификации неандертальцев и современных людей (Homo sapiens). В опубликованной в журнале Evolutionary Journal of the Linnean Society статье они утверждают, что эти две группы должны рассматриваться как отдельные виды. Новая теория направлена на углубление понимания эволюции человечества и видообразования.

По словам авторов, неандертальцы и Homo sapiens имели общего предка и иногда скрещивались, живя в одних и тех же ареалах обитания. Однако к моменту исчезновения неандертальцев около 40 тысяч лет назад различия между ними стали настолько значительными, что это свидетельствует о завершении процесса видообразования.

«Классификация этих групп как отдельных видов открывает новые горизонты для понимания эволюции и адаптации в различных условиях», — отметил профессор Кристофер Стрингер, один из авторов исследования.

В научной среде долгое время велись споры о статусе неандертальцев. Основным аргументом против разделения являлись доказательства их межвидового скрещивания с Homo sapiens. Однако авторы исследования подчёркивают, что скрещивание само по себе не должно быть решающим фактором для объединения в один вид. Они приводят пример современных млекопитающих и птиц, многие из которых способны к межвидовому скрещиванию, но при этом остаются классифицированными как разные виды.

Учёные считают, что традиционный подход к классификации может быть упрощённым, и предлагают более детально изучать археологические данные. Это, по их мнению, позволит избежать ошибок и создаст условия для более точного понимания человеческой эволюции. «Наше исследование выходит за рамки старых дискуссий и открывает новые горизонты в изучении эволюции человека», — добавил профессор Стрингер.

Авторы надеются, что их работа станет базой для дальнейших исследований. Они уверены, что новая классификация позволит точнее проследить процессы адаптации и развития человеческих предков в различных условиях.