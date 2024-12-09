Россиянка назвала любимые русские блюда, вызывающие восторг в Европе

Путешественница, посетившая несколько стран Европы, рассказала, какие блюда русской кухни привлекают иностранцев. В частности, она отметила, что одним из самых популярных деликатесов за рубежом является селёдка под шубой. Это традиционное блюдо часто становится главным на праздничных столах и вызывает восторг у иностранных гостей.

Также путешественница в своём блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на «Дзене» рассказала о реакции иностранных гостей на ещё одно русское блюдо — холодец с горчицей. Европейцы, по её наблюдениям, часто скептически относятся к желатиновым блюдам, тем более если в них есть кусочки мяса. Однако, несмотря на первоначальное недоумение, многие остаются в восторге от сочетания вкусов и текстуры.

Ещё одним открытием для иностранцев стал знаменитый оливье, который за границей часто называют «русским салатом». Это блюдо, по словам блогера, вызывает восхищение своей сытностью и универсальностью. Особенно интересен тот факт, что оливье можно найти в супермаркетах многих стран, а иностранцы охотно пробуют его, удивляясь, насколько оно отличается от их привычных салатов.

Не осталась без внимания и окрошка — холодный суп, который иностранцы называют примером русской гастрономической изобретательности. Основной ингредиент блюда — квас или кефир — для многих зарубежных гостей является настоящим открытием. Холодная окрошка в летнюю жару становится фаворитом у иностранцев.

Кроме того, путешественница отметила, что в Европе также положительно воспринимают сгущённое молоко, сало, российские конфеты и, конечно, водку. Эти продукты часто ассоциируются у иностранных туристов с русской культурой и традициями. Многие с интересом пробуют их, поражаясь оригинальности и вкусовым качествам.