Как облегчить состояние женщины во время менструации: советы для мужчин
Эффективные действия помогут мужчинам поддержать своих партнёрш. Обложка © freepik.com / benzoix
Гинеколог Ольга Бабкина, заведующая хирургическим отделением «Семейной Поликлиники № 5», дала рекомендации мужчинам, которые помогут облегчить состояние женщины в период менструации. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнула, что этот период может значительно влиять как на физическое самочувствие, так и на настроение.
В первый день цикла уровень женских половых гормонов снижается, что приводит к увеличению концентрации веществ, усиливающих болевые ощущения. Это может вызывать дискомфорт внизу живота, отеки и кожные высыпания. Бабкина отметила, что мужчины могут сыграть важную роль в поддержке своих партнёрш в этот период, следуя нескольким простым рекомендациям.
Во-первых, важно не обесценивать чувства партнёрши и не утверждать, что она преувеличивает свои страдания. Гинеколог советует дать женщине возможность расслабиться, предлагая помощь в делах и заботах. В таком состоянии легче переносить гормональные изменения.
Эмоциональная поддержка также играет ключевую роль. Мужчинам стоит быть внимательными к желаниям партнёрши и стараться их учитывать. Простые действия, такие как объятия и добрые слова, могут значительно улучшить её настроение.
Бабкина акцентировала внимание на важности контроля рациона в этот период. В меню женщины должны присутствовать фрукты, листовые овощи и имбирь, известный своими противовоспалительными свойствами. Нежирное мясо, например, куриное, также будет полезно. Кроме того, необходимо следить за достаточным потреблением жидкости, чтобы избежать головной боли из-за обезвоживания.
Эти простые, но эффективные действия помогут мужчинам поддержать своих партнёрш и сделать их менструальный период менее стрессовым и более комфортным.
Ранее врач объяснила, почему во время менструации болит голова. Специалист рассказывает, что мигрень чувствительна к колебаниям уровня половых гормонов, поэтому у женщин приступы усиливаются в определённой фазе цикла. Доктор Гарманова уточнила, что боли могут появляться как за несколько дней до менструации, так и во время неё.