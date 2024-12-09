Непристойная переписка монахини и священника в США привела к разрыву с Ватиканом

В Арлингтоне, штат Техас, монастырь кармелиток оказался в центре скандала, который привёл к его отстранению от Католической церкви. Причиной стало обвинение в нарушении обета целомудрия одной из монахинь, преподобной матери Терезы Герлах.

Как передаёт издание Chron, в апреле 2023 года епископ Форт-Уэрта Майкл Олсон начал расследование в отношении Герлах, передвигающейся в инвалидной коляске. Её обвинили в романтической переписке со священником Филиппом Джонсоном. Олсон утверждал, что признание самой монахини достаточно для обвинений, хотя самих сообщений он не видел. Адвокат Герлах заявил, что она находилась под воздействием лекарств и не помнит свои показания — это вызвало сомнения в обоснованности претензий.

Скандал привёл к разрыву отношений монастыря с Ватиканом. Монахини встали на защиту Герлах, утверждая, что Олсон преследует цель завладеть монастырской землёй стоимостью 3,8 миллиона долларов. В апреле 2024 года они передали свои владения некоммерческой организации, чтобы предотвратить её возможное присвоение епархией Форт-Уэрта. В ответ представитель церкви заявил, что они не стремились завладеть этой собственностью.

В сентябре кармелитки примкнули к Священническому братству святого Пия, которое не поддерживает связей с Ватиканом. В ответ на это 2 декабря им запретили использовать титул монахинь и проводить богослужения. «Действия бывших монахинь нанесли глубокую рану Телу Христову», — заявил Олсон. Адвокат служительниц церкви сообщил, что несмотря на запрет, они продолжают свою работу в Арлингтоне.