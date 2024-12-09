«Прошёл сквозь огонь»: Shaman попал под фонтан искр на съёмках «Песни года»

Во время исполнения одной из самых проникновенных и любимых публикой песен Shaman, «Песня остаётся с человеком», на сцене развернулось захватывающее световое шоу. Яркие огни, спецэффекты и, конечно же, фейерверки создали неповторимую атмосферу. Однако то, что должно было стать кульминацией выступления, обернулось фонтаном искр, сообщает Super.

Shaman попал под фонтан искр на съёмках шоу. Видео © Telegram / Super

«Исполнитель держался стоически, делая вид, что всё идёт по плану, но в итоге покинул сцену раньше всех. Прошёл сквозь огонь, получается!», — говорится в сообщении.

Запланированные фейерверки, которые должны были добавить яркости и зрелищности номеру, вышли из-под контроля. Вместо того чтобы создавать красивую световую картину, они превратились в настоящий фонтан искр, направленный прямо на исполнителя. Дронов оказался в эпицентре этого неожиданного огненного дождя.

К счастью, другие звёзды, присутствующие на съёмках, в том числе такие популярные артисты, как Алсу и Филипп Киркоров, находились на безопасном расстоянии от места, где происходил этот инцидент. Благодаря продуманной постановке и профессионализму команды, они смогли избежать опасности.

Съёмки «Песни года» традиционно проходят в праздничной атмосфере и собирают самых ярких представителей российской эстрады. Это масштабное музыкальное событие всегда вызывает большой интерес у зрителей. Однако инцидент с Shaman стал неожиданным эпизодом этого года.

Новая версия программы, в которой зрители увидят этот захватывающий и немного опасный номер, традиционно будет показана по телевидению в новогодние праздники. Несомненно, этот эпизод станет одной из самых обсуждаемых тем в каникулы.