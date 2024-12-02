«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) принял участие в проекте «Мы — будущее. Сила смыслов», встретившись с представителями молодого поколения в Подмосковье. Певец ответил на все вопросы фанатов, поделился творческими откровениями и историей поисков себя. Мероприятие прошло в Доме Правительства области.

Зрительный зал заполнили более тысячи человек из числа волонтёров, студентов, юнармейцев, членов студотрядов, Движения первых и даже корпуса спасателей. Музыкант рассказал молодёжи, что его главная миссия — служить народу России. Те же, кто осмелился предать свою Родину и оскорбить соотечественников из-за рубежа, никогда не получат прощения.

«Люди сами сделали выбор — уехать. Они уехали, а я остался. Народ России, которым я и являюсь, никому и никогда не простит предательства», — высказался Shaman об иноагентах.

Также у исполнителя поинтересовались причинами выбора необычного сценического псевдонима. По словам Дронова, идея назваться «шаманом» родилась благодаря комментаторам, отмечавшим гипнотический голос певца. По завершении встречи Shaman сфотографировался с фанатами и раздал всм желающим автографы.