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2 декабря, 20:39

«Они уехали, а я остался»: Shaman призвал иноагентов не рассчитывать на прощение России

Певец Shaman встретился с подмосковной молодёжью и ответил на вопросы фанатов

SHAMAN на встрече с молодёжью в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN на встрече с молодёжью в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) принял участие в проекте «Мы — будущее. Сила смыслов», встретившись с представителями молодого поколения в Подмосковье. Певец ответил на все вопросы фанатов, поделился творческими откровениями и историей поисков себя. Мероприятие прошло в Доме Правительства области.

Зрительный зал заполнили более тысячи человек из числа волонтёров, студентов, юнармейцев, членов студотрядов, Движения первых и даже корпуса спасателей. Музыкант рассказал молодёжи, что его главная миссия — служить народу России. Те же, кто осмелился предать свою Родину и оскорбить соотечественников из-за рубежа, никогда не получат прощения.

«Люди сами сделали выбор — уехать. Они уехали, а я остался. Народ России, которым я и являюсь, никому и никогда не простит предательства», — высказался Shaman об иноагентах.

Также у исполнителя поинтересовались причинами выбора необычного сценического псевдонима. По словам Дронова, идея назваться «шаманом» родилась благодаря комментаторам, отмечавшим гипнотический голос певца. По завершении встречи Shaman сфотографировался с фанатами и раздал всм желающим автографы.

«Я искренне рад, что наших детей интересуют именно такие темы, и готов снова и снова говорить о том, как найти своё предназначение и делать свою работу с полной отдачей, чтобы развиваться самому и помогать нашей Родине. Надеюсь, что моя история о том, как долго я искал себя и свой музыкальный стиль, кому-то из ребят поможет не сдаваться и идти до конца!» — подвёл итоги встречи певец в соцсетях.

Shaman представил новую песню «Я останусь с тобой»
Shaman представил новую песню «Я останусь с тобой»

Ранее SHAMAN выразил готовность лично заняться патриотическим воспитанием молодёжи. В рамках тура по Подмосковью он собрался проводить открытие уроки пения в учебных заведениях. Также исполнитель выступил за включение современных патриотических песен в школьную программу.

Илья Пушкарев
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