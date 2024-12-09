Мечта квадробера: Лицеистам из Лобни задали «перевоплотиться» в Муму и расписать свой день
В Подмосковье учительница лицея «Авиатика» задала написать письмо от лица Муму
Квадроберы. Обложка © VK / Квадробика
В Лобне преподавательница лицея «Авиатика» задала пятиклассникам домашнее задание, которое вызвало родительский гнев. Елгишиева Арувхан попросила школьников представить себя собакой Муму из повести Тургенева и рассказать, как проходит день, что нравится и не нравится. Об этом сообщает SHOT.
Задание для пятиклассников. Фото © Telegram / SHOT
Разгневанные мамы заявили, что не понимают, как выполнить это задание. Родители предложили, чтобы учительница сама изобразила Муму на четвереньках, чтобы позже мамы смогли объяснить задание детям. По данным SHOT, преподавательница русского языка и литературы Арувхан Вазировна работает в лицее всего пару месяцев.
Елгишиева Арувхан Вазировна. Фото © Инженерно-технический лицей «Авиатика»
Ранее стало известно, что Минпросвещения не будет вводить в школах методички по квадроберам, чтобы не привлекать внимание к субкультуре. В министерстве добавили, что увлечения и хобби детей являются зоной ответственности их родителей, соответственно и методы воспитания выбирают законные представители. В образовательных учреждениях детям будут прививать духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, а также навыки коммуникации.