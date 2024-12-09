Мечта квадробера: Лицеистам из Лобни задали «перевоплотиться» в Муму и расписать свой день

В Лобне преподавательница лицея «Авиатика» задала пятиклассникам домашнее задание, которое вызвало родительский гнев. Елгишиева Арувхан попросила школьников представить себя собакой Муму из повести Тургенева и рассказать, как проходит день, что нравится и не нравится. Об этом сообщает SHOT.

Задание для пятиклассников. Фото © Telegram / SHOT

Разгневанные мамы заявили, что не понимают, как выполнить это задание. Родители предложили, чтобы учительница сама изобразила Муму на четвереньках, чтобы позже мамы смогли объяснить задание детям. По данным SHOT, преподавательница русского языка и литературы Арувхан Вазировна работает в лицее всего пару месяцев.

Елгишиева Арувхан Вазировна. Фото © Инженерно-технический лицей «Авиатика»