Jay-Z отверг обвинения в изнасиловании девочки и обвинил адвоката в шантаже

Jay-Z решительно отверг обвинения в изнасиловании 13-летней девочки, заявив, что адвокат Тони Базби, представляющий предполагаемых жертв, пытался его шантажировать. The VOICE сообщает, что в своём заявлении рэпер подчеркнул, что обвинения против него отвратительны по своей сути. Он призвал Базби подать уголовную, а не гражданскую жалобу, если обвинения действительно правдивы.

По словам Jay-Z, адвокат Базби использует громкие обвинения для привлечения внимания общественности и давления на него с целью заключения мирового соглашения. Рэпер выразил уверенность, что такие действия адвоката направлены на получение личной выгоды, а не на защиту интересов настоящих жертв.

«Я человек, который выбрался из Бруклина. Мы не играем в такие игры. У нас очень строгие правила и кодекс чести. Мы защищаем детей, а вы, похоже, эксплуатируете людей ради личной выгоды», — заявил Jay-Z, подчёркивая, что не позволит использовать себя в качестве мишени для шантажа.

Jay Z также выразил сожаление по поводу того, что его семья стала жертвой этих обвинений. Он отметил, что ему и его жене придётся объяснять своим детям, почему их отец стал объектом таких серьёзных обвинений, и как жестокость и алчность могут разрушать семьи и человеческий дух.

Рэпер отметил, что его сердце и поддержка остаются с настоящими жертвами, которые страдают от подобных преступлений. Он выразил готовность противостоять обвинениям и доказать свою невиновность, заявив, что не позволит разрушить свою репутацию и семью. Jay-Z решительно настроен бороться с обвинениями, считая их необоснованными и направленными на манипуляцию общественным мнением ради личной выгоды адвоката.