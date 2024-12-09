Учёные доказали, что консервы сохраняют 90% полезных элементов

Недавние исследования, проведённые датскими учёными и опубликованные в журнале Scandinavian Journal of Public Health, развенчивают мифы о вреде консервированной рыбы. Вопреки распространённому мнению, что консервы менее полезны, чем свежая рыба, учёные доказали, что качественная консервация сохраняет до 90% питательных веществ продукта.

Диетолог Астрид Хансен подчёркивает, что рыбные консервы богаты легкоусвояемым белком, витаминами и минералами. Например, печень трески является чемпионом по содержанию витамина D и омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. Консервированный тунец, с усвояемостью белка до 95%, идеально подходит для спортсменов и тех, кто следит за фигурой.

Консервация — это не только способ длительного хранения, но и средство сохранения биологической активности микроэлементов, таких как витамины группы B, фосфор, кальций и цинк. Эти элементы играют важную роль в работе сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем.

Современные технологии консервации минимизируют потери полезных веществ. Продукты стерилизуют, что уничтожает микроорганизмы и позволяет хранить их долгое время. Вопреки устаревшим опасениям, современные упаковки предотвращают контакт содержимого с металлом, исключая риск отравления тяжёлыми металлами.

Консервы также решают проблему доступности: они дешевле свежей рыбы. Это делает их идеальным выбором для быстрого и полноценного питания. Например, консервированный лосось можно использовать для приготовления бутербродов с цельнозерновым хлебом, что поможет достичь рекомендуемой нормы потребления рыбы в неделю.

Основная опасность консервов заключается в возможном избытке сахара, соли и насыщенных жиров. Однако, если комбинировать их со свежими продуктами, можно создать сбалансированный рацион. Консервы не считаются ультраобработанными продуктами, поэтому их можно включать в разнообразное питание без опасений.