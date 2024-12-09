Британская пара закрыла ипотеку благодаря съёмкам в порно

Британская пара Джесс и Майк Миллеры нашли необычный способ улучшить своё финансовое положение. Шесть лет назад они начали снимать порнографические видео, чтобы закрыть ипотеку. Историю супругов рассказало издание The Sun.

Изначально съёмки были для Миллеров лишь подработкой. К сентябрю 2019 года заработки пары стали такими значительными, что супруги решили полностью посвятить себя новому занятию. До увольнения Джесс работала мастером по перманентному макияжу, а Майк был персональным тренером.

Сейчас ежемесячные доходы пары составляют 50 тысяч фунтов стерлингов. Это приблизительно 6,3 миллиона рублей. Их контент привлёк внимание 900 тысяч подписчиков, каждый из которых платит 7,90 фунтов стерлингов в месяц за доступ к видео.

Джесс и Майк утверждают, что работа не только приносит им финансовую стабильность, но и укрепляет их отношения. «Мы просто делаем то, что обычно делаем, но снимаем это на камеру», — объясняет Джесс.

Пара воспитывает двоих детей 11-ти и 15-ти лет. Поэтому за работу актёры фильмов для взрослых принимаются, когда все уходят в школу. При этом пара старается поддерживать баланс между работой и личной жизнью, снимая только тогда, когда оба в хорошем настроении. Супруги делятся, что новый способ заработка сделал их сильнее как пару.

Через некоторое время о способе заработка Миллеров узнали знакомые, в том числе родители одноклассников их детей. По словам актёров роликов для взрослых, после раскрытия секрета они не встретили негатива. Про новую работу Джесс и Майка также известно их родителям, при этом близкие не осуждают выбор пары.