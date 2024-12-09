Новогодний дедлайн: Психолог объяснил, как перестать откладывать дела на последний момент

1 января — магическая дата, в которую многие россияне точно начнут бегать по утрам, бросят курить, возьмутся за изучение языков, конечно же, наведут порядок на балконе. А до этого остаются лишь старые привычки и нерешённые вопросы. Почему перед Новым годом возникает желание отложить все дела на последний момент, объяснил психолог Максим Страхов.

«Декабрь работает как прожектор, высвечивая скрытые разочарования, вину и раздражение. Это не повод для уныния, а сигнал: пора остановиться и разобраться», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кандидат социологических наук рекомендовал выписать на листе бумаги все моменты, которые вызывают напряжение. Затем важно проанализировать каждый из этих пунктов, определив, что из этого можно делегировать, от чего следует отказаться и что можно минимизировать. Так можно освободить время на самые важные дела.

Психолог подчеркнул, что многие люди терпят различные трудности, не осознавая, зачем им это необходимо — будь то на работе или в домашних делах. Важно понимать, что стремление к идеальности может быть источником стресса и выгорания. Специалист рекомендовал делать только то, что вы действительно можете, при этом тратя на это столько времени, сколько вам комфортно.