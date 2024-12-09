Путин на совещании «перехватил» записку министров для Мишустина

Политики передавали получателю листок с текстом от руки, он его читал, вносил какие-то коррективы и передавал далее. Адресатом правок, судя по видео, оказался министр финансов Антон Силуанов. В итоге записка снова добиралась до Михаила Мишустина, а затем её «перехватил» Владимир Путин. На видео попало и как министр просвещения Сергей Кравцов получил рукописное послание и спрятал её во внутренний карман пиджака.