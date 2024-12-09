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9 декабря, 13:00

Путин на совещании «перехватил» записку министров для Мишустина

Появилось видео обмена Мишустина записками с министрами на совещании у Путина

Журналистам удалось снять, как на совещании у президента РФ Владимира Путина министры ведут едва заметную переписку и передают послание премьеру Михаилу Мишустину. Кадры публикует журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Переписка министров на совещании у Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Политики передавали получателю листок с текстом от руки, он его читал, вносил какие-то коррективы и передавал далее. Адресатом правок, судя по видео, оказался министр финансов Антон Силуанов. В итоге записка снова добиралась до Михаила Мишустина, а затем её «перехватил» Владимир Путин. На видео попало и как министр просвещения Сергей Кравцов получил рукописное послание и спрятал её во внутренний карман пиджака.

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Life.ru

Николай Рюмин
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