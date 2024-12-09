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9 декабря, 12:21

«Праздники тоже нужны»: Путин выпил шампанское с военными, которым вручил медали «Золотая Звезда»

Путин выпил шампанское с военными, которым вручил медали «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с военными, которым сегодня вручил медали «Золотая Звезда». Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин отдельно поздравил Героев в неформальной обстановке. Видео © Telegram / Зарубин

«Поздравляю вас с праздником! Тяжёлая у вас служба, но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы. Спасибо большое! Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям», — сказал глава государства, поднимая бокал шампанского за военнослужащих.

Президент также пожелал героям Отечества успехов, удачи и новых побед.

Напомним, что в Кремле прошла торжественная церемония вручения медали «Золотая звезда». В мероприятии, приуроченном к Дню героев Отечества, приняли участие более 300 военных и гражданских лиц. Среди приглашённых — Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Награждённый Путиным Герой России поблагодарил за освобождение Мариуполя
Награждённый Путиным Герой России поблагодарил за освобождение Мариуполя
Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Демьянова
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