«Праздники тоже нужны»: Путин выпил шампанское с военными, которым вручил медали «Золотая Звезда»

«Поздравляю вас с праздником! Тяжёлая у вас служба, но праздники тоже нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как вы. Спасибо большое! Самые лучшие пожелания передавайте своим подразделениям», — сказал глава государства, поднимая бокал шампанского за военнослужащих.