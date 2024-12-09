В Музее Победы погасили почтовые марки, посвящённые героям СВО

Процедура гашения десяти почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации» была проведена в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На каждой марке изображён портрет Героя России, сцена боевых действий и медаль. Фото © Telegram / МуZей Победы

Идея выпуска серии почтовых марок была предложена партией «Единая Россия» при поддержке Министерства цифрового развития России и АО «Марка». В церемонии гашения приняли участие заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Александр Сидякин, а также представители федеральных властей, Министерства обороны и общественных организаций.

Участники церемонии гашения почтовых марок в Музее Победы. Фото © Telegram / МуZей Победы

Для мероприятия был подготовлен специальный сувенирный штемпель с датой выхода серии в почтовое обращение — 9 декабря 2024 года. На марках изображены портреты героев, эпизоды боевых действий и медаль «Золотая Звезда» — знак высшей военной награды.

Среди увековеченных на марках — генерал-майор Владимир Фролов, полковник Алексей Катериничев, подполковники Иван Поздеев и Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, старшие лейтенанты Андрей Ковтун, Игорь Насибуллин, Шамиль Мамедов, прапорщик Никита Гусев и ефрейтор Александр Власенков.

Особое значение для почётных гостей церемонии имела каждая марка, на которой был изображён не только портрет героя, но и его подвиг в боевых действиях. На некоторых из них можно увидеть сцены, отражающие моменты СВО. Известно, что тираж каждой марки составляет 45 000 экземпляров.