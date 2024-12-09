Безвредное явление: Россиянам назвали причины изменения цвета мочи на фиолетовый

В урологической практике встречаются различные клинические случаи, но один из них вызывает особый интерес — синдром пурпурного мочеприемника. Телеграм-канал «Урология ГКБ № 52» сообщает, что это явление, при котором моча приобретает фиолетовый оттенок, может быть обусловлено несколькими факторами и не представляет опасности для пациента.

Основной причиной появления фиолетового цвета мочи является метаболизм пигментированных продуктов, таких как свёкла или черника. Они содержат антоцианы, которые придают необычный оттенок. Такое изменение цвета связано с диетическими факторами и не требует медицинского вмешательства, отметил клинический ординатор Корнилий Воробьёв.

Однако, в некоторых случаях, изменение цвета мочи может быть вызвано приёмом определённых лекарственных препаратов, например, феноловых соединений. Эти вещества также способны влиять на цвет мочи, но их действие временно и прекращается после окончания приёма препаратов.

Ещё одной причиной фиолетовой мочи может быть порфирия — группа наследственных или приобретенных заболеваний, связанных с нарушением синтеза гемоглобина. В случае порфирии изменение цвета урины сопровождается другими клиническими симптомами, требующими медицинского внимания.

В случае, описанном в урологическом отделении ГКБ № 52, фиолетовый цвет мочи был обусловлен инфекцией мочевыводящих путей. Инфекционные агенты вырабатывают фермент индоксилсульфатазу, который превращает индоксилсульфат в химические соединения индирубин и индиго. Они взаимодействуют с пластиком мочеприемника, вызывая изменение цвета. Такое явление чаще всего наблюдается у пациентов с длительно установленным уретральным катетером.

Дополнительными факторами, способствующими развитию синдрома пурпурного мочеприемника, являются патологии желудочно-кишечного тракта, которые нарушают перистальтику и создают благоприятные условия для инфекций. Несмотря на необычный внешний вид, фиолетовая моча не опасна и обусловлена основным патологическим процессом.

Синдром пурпурного мочеприемника — это редкое, но безвредное явление, которое может быть связано с диетой, медикаментами или инфекциями. Важно выявить основную причину и при необходимости обратиться к врачу для корректировки лечения.