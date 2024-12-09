Шнуров назвал поездку в ветеринарную клинику самым ярким событием в 2024 году

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своём самом ярком воспоминании 2024 года, связанном с его многочисленными питомцами. На презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга «Звук» музыкант поделился с журналистами впечатлениями от поездки в ветеринарную клинику, которая оставила неизгладимый след в его памяти.

Сергей Шнуров рассказал о самом запоминающемся моменте 2024 года.

Шнуров, известный своей любовью к животным, воспитывает шесть кошек и недавно пополнил свою хвостатую семью новым котом. Несмотря на юный возраст, кот уже стал важной частью его жизни. Музыкант с улыбкой отметил, что кот — «самый счастливый человек на этой планете», несмотря на то, что ещё не полностью осознал своё счастье.

Поездка в ветеринарную клинику для прививок стала для Шнурова событием, которое он назвал незабываемым. «Я ездил в ветеринарку ставить прививки своим кошкам. Это было ярко, да, их много было. Это было незабываемо!» — поделился он в беседе с Пятым каналом.

Эти моменты не только подчёркивают заботу Шнурова о своих питомцах, но и показывают, как простые события могут стать источником радости и ярких воспоминаний. Забота о животных и внимание к их здоровью — важная часть жизни музыканта, и он не упускает возможности поделиться этими моментами с окружающими.

Сергей Владимирович Шнуров, также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль», продюсер групп «Диоды» и «Зоя». С 29 июня 2020 по 10 марта 2022 года — генеральный продюсер телеканала RTVI. Сопредседатель «Партии Роста».