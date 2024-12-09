Доктор Мясников счёл абсурдным популярный миф о переохлаждении почек

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное заблуждение о связи между переохлаждением и заболеваниями почек. По словам специалиста, распространённое мнение о том, что сидение на холодной поверхности может привести к болезням почек, является ошибочным.

Мясников подчеркнул, что почки находятся далеко от поверхности, на которой человек сидит. Для их переохлаждения необходимо гораздо больше, чем просто контакт с холодом. «Где-то, на чём сидишь и где почки? Сколько надо сидеть, в снег, что ли зарыться?» — с иронией заметил врач, обращая внимание на абсурдность этого мифа. Тем не менее специалист отметил, что переохлаждение может вызвать частое болезненное мочеиспускание, это является признаком неинфекционного цистита. Однако этот симптом не связан со здоровьем почек и не указывает на проблемы с ними.

Мясников также добавил, что инфекция половой системы может развиться только в результате резкого переохлаждения организма, к которому человек не подготовлен. «Но не то, что вы посидели попой на камнях», — уточнил он, подчёркивая, что для возникновения инфекций требуются более серьёзные условия. Доктор призвал не придавать большого значения мифам о переохлаждении почек и сосредоточиться на более значимых факторах, которые могут повлиять на здоровье.

Сам Александр придерживается здорового образа жизни, в который входят ранний подъём, ежедневная физическая активность и сбалансированное питание. Также, по мнению врача, важны позитивный настрой и навык преодоления себя.