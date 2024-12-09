В Японии введут четырёхдневку для госслужащих для повышения рождаемости

Со следующего года правительство Токио внедрит четырёхдневную рабочую неделю для государственных служащих. Эта инициатива коснётся более 160 тысяч работников столичной администрации — одного из крупнейших работодателей Японии.

Как заявила губернатор Токио Юрико Койке: «Мы будем продолжать пересматривать подходы к работе, чтобы женщинам не приходилось выбирать между карьерой и важными жизненными событиями, такими как рождение и воспитание детей». В рамках этой инициативы местные власти предложили родителям учеников начальной школы с 1 по 3 класс возможность сократить рабочий день на два часа, хотя за это им придётся уменьшить свою зарплату.

«Расширение прав и возможностей женщин — цель, достижение которой значительно отстаёт от остального мира, — является давней проблемой в нашей стране», — добавила Койке в интервью Japan Times. Население Японии стремительно стареет. В 2023 году коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня в 1,2, что значительно ниже общего мирового показателя в 2,1.

Согласно информации Министерства здравоохранения и социального обеспечения Японии, в прошлом году в стране было зарегистрировано 758 631 новорождённых — уже восьмой год подряд число детей сокращается. Фумио Кисида, бывший премьер-министр, назвал этот тренд «наибольшим кризисом, с которым сталкивается Япония». Международный валютный фонд указал, что падение рождаемости связано с рядом причин, включая поздние браки, высокие расходы на жизнь, различия в оплате труда между мужчинами и женщинами, а также большие затраты на уход за детьми.

Японские власти уже инвестировали миллиарды долларов в различные программы, направленные на решение проблемы. Среди таких мер — улучшение доступности услуг по уходу за детьми и поддержка замораживания яйцеклеток. В Токио также было запущено новое приложение для знакомств, которое требует от пользователей подтверждения их дохода и намерений заключить брак.

Тем временем, другие азиатские страны, сталкивающиеся с похожей проблемой, также активно разрабатывают собственные подходы. К примеру, Южная Корея направляет значительные ресурсы на борьбу с одиночеством и поддержку молодых семей.