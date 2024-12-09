В Национальном центре «Россия» прошёл предпремьерный показ драмы «Алдан»

В Национальном центре «Россия» прошёл предпремьерный показ фильма «Алдан», приуроченный ко Дню Героев Отечества. В широкий прокат драма выйдет в феврале 2025 года. Сценарий картины основан на реальных событиях и рассказывает об участниках специальной военной операции. «Алдан» стал совместным проектом Запорожской области и Якутии.

Прошёл предпремьерный показ фильма «Алдан», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Главный герой якутский предприниматель добровольно отправился на СВО после гибели дочери. Его прототипом стал кавалер Ордена Мужества Николай Потапов. Высокую награду боец получил за героизм и смелость во время штурма Павловки в ДНР. Сегодня Николай обучает молодёжь работе с цифровыми технологиями.

«Я с удовольствием принял участие в этом проекте. По поводу главного героя фильма скажу, что мы с актёром не только земляки, но и духовно очень похожи. Илья Яковлев— суперпарень, с мощной энергетикой», — поделился во время показа Потапов.

В фильме снялись звёзды российского кино Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, а одну из ролей сыграл спортсмен Джефф Монсон. По словам Охлобыстина, сегодня первоочередная задача культуры — славить военных и армию, потому что на них можно положиться.