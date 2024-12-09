Житель Иванова рассказал, как снялся в боевике известного режиссёра Гая Ричи

В 2024 году состоялась премьера боевика «Министерство неджентльменских дел», режиссёром которого стал известный британский кинематографист Гай Ричи. Этот проект привлёк внимание зрителей не только своей захватывающей историей, но и рядом интересных деталей, среди которых участие в фильме россиянина Ивана Баскакова. Об этом сообщает издание Ivanovo News.

Житель Иванова Иван Баскаков. Фото © VK / Иван Баскаков

В настоящий момент Иван Баскаков работает персональным тренером в одной из городских клиник, однако его карьера не всегда была связана с медициной и спортом. Ранее мужчина занимался организацией туристических экскурсий в различных странах. И, казалось бы, его жизнь протекала по вполне обычному сценарию, но судьба подготовила неожиданный поворот.

В 2023 году, находясь в Турции, Иван увидел объявление о кастинге, в котором искали мужчин славянской внешности для съёмок в новом фильме. Не раздумывая, он отправил свои фотографии по указанному адресу. И вскоре получил звонок с предложением пройти дальнейший отбор на роль в картине, о которой тогда ещё ничего не знал.

«Когда я туда пришёл, я действительно встретил самого Гая Ричи и неоднократно пересекался с ним на площадке», — поделился воспоминаниями Баскаков в интервью. Он отметил, что Гай Ричи произвёл на него впечатление. Это человек, который глубоко вовлечён в процесс и внимательно относится к каждому участнику съёмок. Такая встреча с легендой мирового кино, по словам Ивана, оставила незабываемое впечатление и стала важным этапом в его жизни.

Стоит отметить, что фильм «Министерство неджентльменских дел» уже вызвал бурную реакцию зрителей. Некоторые зрители высоко оценили картину, отметив её динамичность и интересных персонажей. Однако другие выразили недовольство, назвав фильм неудачной пародией на знаменитые работы Квентина Тарантино, такие как «Бесславные ублюдки» и «Омерзительная восьмёрка». Некоторые зрители заявили, что сюжет получился слабым и предсказуемым, а экшен — недостаточно ярким и оригинальным.