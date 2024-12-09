Гипноз для чайников: Психиатр назвал три способа проверить уровень внушаемости человека

Чтобы проверить уровень внушаемости человека, можно воспользоваться тремя методами, о которых рассказал врач-психиатр, психотерапевт Рафаэль Мирзабекян. По его словам, данные методики позволят выяснить, насколько легко загипнотизировать собеседника.

Как отметил специалист, самый простой метод — попросить человека закрыть глаза и нажать на надбровные дуги, сказав, что теперь глаза будут открываться с трудом. Так, если у собеседника, действительно, возникнут затруднения, значит он внушаем. Второй способ проверки — приложить ладонь к затылку и сказать человеку, что, когда рука будет убрана, он начнёт падать. Внушаемые люди обязательно наклонятся назад и потеряют равновесие. Для третьего метода потребуются металлический шарик и «магнит».

«Я давал пациенту в руку подвешенный металлический шарик на ниточке и подносил к нему деревянный «магнит», окрашенный в синий и красный, как настоящий магнит. Если человек внушаем, он невольно будет двигать шарик в сторону моего ненастоящего магнита», — заключил врач в беседе с «Газетой.ru».