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9 декабря, 14:31

Гипноз для чайников: Психиатр назвал три способа проверить уровень внушаемости человека

Психиатр Мирзабекян: Проверить уровень внушаемости человека можно тремя способами

Чтобы проверить уровень внушаемости человека, можно воспользоваться тремя методами, о которых рассказал врач-психиатр, психотерапевт Рафаэль Мирзабекян. По его словам, данные методики позволят выяснить, насколько легко загипнотизировать собеседника.

Как отметил специалист, самый простой метод — попросить человека закрыть глаза и нажать на надбровные дуги, сказав, что теперь глаза будут открываться с трудом. Так, если у собеседника, действительно, возникнут затруднения, значит он внушаем. Второй способ проверки — приложить ладонь к затылку и сказать человеку, что, когда рука будет убрана, он начнёт падать. Внушаемые люди обязательно наклонятся назад и потеряют равновесие. Для третьего метода потребуются металлический шарик и «магнит».

«Я давал пациенту в руку подвешенный металлический шарик на ниточке и подносил к нему деревянный «магнит», окрашенный в синий и красный, как настоящий магнит. Если человек внушаем, он невольно будет двигать шарик в сторону моего ненастоящего магнита», — заключил врач в беседе с «Газетой.ru».

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Борис Эльфанд
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